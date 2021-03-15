中國大陸在2020年底發布「十四五規劃」，並正式以「雙循環」作為未來新的發展政策。而在2021年3月11日剛閉幕的兩會也對外發布《政府工作報告》，揭示大陸稅收改革與經濟發展方向。
資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，報告中與財稅政策相關的三個重點值得注意，包括持續執行結構性減稅，鼓勵中小企業發展；支持企業科技創新，加大稅收優惠政策；持續吸引高端人才，提供減稅優惠。
未來若為月收入人民幣15萬以下的中小企業（小規模納稅人），將免徵增值稅；而適用小型微利企業的中小企業，年應納稅所得低於人民幣100萬元者，實質稅率降為5％，人民幣100萬到300萬間，實質稅率維持10％。
在科技創新上，製造型企業研發費用加計扣除比例提高為100％，增值稅增量留底稅額也有機會申請退稅。中國大陸各地近期也紛紛祭出高端人才落戶購房、個人所得稅實質稅率不超過15％的優惠等。
(工商 )
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