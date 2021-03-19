以發展解決發展的難題

廣西的城市發展，連結東南亞國協快速成長，這是大陸發展的地利優勢。當然今天也面臨很多問題，是發展帶來的問題，不是貧窮落後帶來的困難。發展帶來的問題，可以靠發展來解決。貧窮的問題難解，發展的問題可解。

趨勢專家大前研一，初期對大陸發展預測，頗得李登輝共鳴，二人交情甚佳。陳水扁當選總統，花了巨資，請他來台演講，以佐證李登輝，謹慎西進大陸，戒急用忍的正當性。然而他卻建議，「台灣需要跟著中國大陸發展」，尤其閩（福建）、台，兩地合組一個發展區塊，互補長短，更有利台灣發展。自此以後，聽說李登輝就不再與他往來了。

中國大陸持續發展，是人類的資產，中國大陸的崩潰，是人類難以承受的負債。十四億人口，掉進崩潰、動亂的過程，或十四億人口，可以不斷的往前進步，都會有不同的世界想像。對世界又會有何正、負面的影響？中國大陸崩潰，台灣從此過著幸福快樂的日子？抑或面對不可承受的災難？

現象的中國

大陸現在每年有一億數千萬人次以上出國，而且快速增加中，會讓中文在世界的使用，發生改變。去歐洲旅遊，不用再擔心語言不通，旅遊手冊、景點導覽耳機，大多有中文。同時巨大的市場吸力，不斷成長的實力，全世界要走進中國謀利，中文的地位，當然會提高。

一九七○年代，大陸發起以衛星、導彈、原子彈為吸引力，以國際強權為號召的回歸認同運動，號召台胞、海外華人，回歸到偉大的社會主義祖國，沒有發揮作用。因為那不是真正的偉大，更不是真正的強大。

當年我曾這樣說，如果有一天，外國老師說：「各位同學，你們要學中文，如果不學中文，你們就沒有前途。」我才相信這是偉大的中國，這才是真正的強大。這個現象，現在正在全球發生中。

中國與世界正在相互改變、調適中

以前我們讀書時流傳一句話，「來來來，來台大，去去去，去美國」，現在，可能不再那麼需要了。英文仍然是很重要，但對生活於中國大陸的人，無論是創業、就業，再也沒有那麼必要性了。

所有外國的CEO到中國，必須學習中文，因為大陸市場夠大、夠利益、夠吸引人，如同到美國工作，我必須用英文，用翻譯做不了事。

當一億數千萬以上人次，逐年增加地出國，會讓世界發生語言的改變；當十四億內需市場夠吸引力，世界就須符合，中國大陸訂下的標準。

我預計到二○二五年，上海投資銀行的薪水，可能定會和紐約同水平。假若在一九九七時，香港改港幣為人民幣，亞洲的金融中心，必是香港，上海怎麼搶，也輪不到。大陸強大了，港幣幣量太小了，即使它有很好的條件，也與美金連動掛勾，但是未來勢難面對上海的挑戰。

上次在南京看電影「戰狼」，片尾畫面，有些台灣同學笑了，帶有不以為然的笑聲，意含著，中國怎會出現吳京，這種打不死，救人類的超級英雄？好萊塢拍的美國隊長，大家就很自然地接受。美國可以有美國隊長救世界，為什麼中國，不能有戰狼救世人呢？一個民族，不需過度自大，但也不需過度自卑。

台灣和中國

一個災禍的中國，必無倖免的台灣。甲午戰敗，台灣淪為日本殖民地；因為八年抗戰勝利，台灣光復，回歸祖國。又因一九四九年國共內戰，以海峽為界，兩岸分裂到今天，再再印證，一個災禍的中國，必無倖免的台灣。同樣，一個戰火的台灣，也必無倖免的兩岸。

一個強大的中國，必無分裂獨立的台灣。你喜歡也好，不喜歡也好，你必須面對。民進黨目前，只有抗統反統，不敢公開促獨，因為台獨成不了。面對大陸的快速發展，台灣要選擇入席？還是缺席？缺席要有缺席的打算，入席要有入席的準備。

要不要放棄，對祖宗財產的繼承權？遼闊的中華大地，豐厚的文化文明，一念之間，我是主，不是客，得利的應該是台灣。拿破崙生長在科西嘉島，當時科西嘉搞獨立，媽媽反其道，送拿破崙到巴黎讀軍校，最後拿破崙成為法國近代的民族英雄。講到法國，不一定知道有誰，但一定知道拿破崙。

他進到法國，創造法國的歷史；拿破崙能給台灣青年的你，什麼樣的啟示？一切的一切就是：

「今天正確的認識大陸，明天台灣或個人才有能力做出正確的選擇」。

（改寫自二○一八年蘇州演講）

（待續）