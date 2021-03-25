南科考古館推廣VR360博物館導覽系統，在家就可以逛博物館。(劉秀芬攝)

南科考古遺跡挖掘出許多玉器，但台南並無玉礦，這些首飾是怎麼來的？南科考古館最近跟上流行，與台南藝術大學合作，邀請專家學者開直播，除了運用到VR360博物館導覽系統介紹館藏，現場也回答觀眾問題，藉由社群媒體，讓民眾親近、認識台南考古文化。

南科考古館自2019年10月開館以來，除了展出南科考古20多年來累積挖掘的800多萬件出土文物，在教育推廣也不餘遺力，持續與台南藝術大學合作，將科技創新帶入博物館領域。

南科考古館主任田詩涵表示，在疫情影響下，民眾減少出門，博物館如何推廣考古文化，必須借助創新科技，以往大家熟知的AR、VR、MR虛擬實境技術，南科考古館一直持續將之帶入應用，此次與台南藝術大學合作研發的VR360博物館導覽系統，民眾可以藉由手機或電腦，在家就可以逛博物館。

為了介紹此導覽系統，台南藝術大學副校長黃翠梅、中央研究院歷史語言研究所研究員李匡悌等考古界重量級專家，跟上趨勢開臉書直播，帶民眾線上參觀南科考古館館藏。

黃翠梅說，臉書直播是頭一遭，很新鮮有趣，為了介紹如何導覽系統，還要介紹南科考古內容，介紹展示玉器，事前準備了腳本，也自行準備補充資料，還要回覆線上觀眾問題，開始還有點手忙腳亂。

南科考古館的VR360博物館導覽系統，可以在家以電腦瀏覽，不用出門就可以逛博物館；到考古館現場可以用手機上網進入，點入每個展館後，可以點選展示品，觀看解說，再搭配觀看實物，更能了解文物的來源、用途等知識。

黃翠梅說，目前此系統先規畫了南科先民的時尚首飾、南科考古發現台灣5000年兩個主題，民眾可以照著主題來逛博物館，對認識考古文化會更有系統，若民眾反應良好，不排除再找專家學者來直播其他主題。

VR360博物館導覽系統開發計畫主持人，南藝大動畫藝術與影像美學研究所教授洪一平表示，此系統設計了一種創新的多重路線導覽系統，讓使用者可以自由選擇及切換不同的導覽路線，也可以隨時再切回「自由探索」模式。

該系統融合了「導覽帶看」和「自由探索」的功能，可以帶給使用者更好的導覽體驗。使用者的感覺就好像是實際在博物館內聆聽導覽員的講解時，看到旁邊正在解說的其他導覽員，若是對該導覽員的講解更有興趣，可以選擇脫離現在的導覽路線，改聽另一位導覽員的解說。

洪一平說，使用者在家中或中小學戶外教學前使用VR模式先做「預習」，以對南科考古館展示的各項文物有初步認識，同時也可以預先規畫到達南科考古館時的參觀路線，參觀回家之後，可以再用此系統「複習」參觀內容，對博物館的館藏進行更深的理解與認識。

(中時 )