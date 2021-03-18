近來政府針對房市，接二連三重手推出打房政策，高雄市不動產開發商業同業公會理事長黃烱輝18日在會員代表大會指出，房地合一稅修法，擬納入境內法人，已造成業界恐慌，他說，政府打房，似乎打錯了方向，將與全國不動產開發公會共同努力，極力爭取合理的解決方法，促使建築業安心，致力建設台灣經濟的正向發展。

高雄市不動產開發公會18日在漢來大飯店召開「第14屆第三次會員大會」，理事長黃烱輝致詞指出，近來政府針對房市，再出重手，接二連三推出打房政策，令人憂心恐將影響營建業的正常發展，「短期影響買氣事小，長期影響房市發展，代誌就大條」。

例如，去年12月祭出選擇性信用管制，修正金融機構辦理不動產抵押貸款業務，包括限制公司法人與自然人購屋貸款成數，限縮購地貸款、餘屋貸款成數，而且無預警於12月8日公布即開始生效。

他說，房地合一稅修法也將現行短期持有一年稅率45%，提高至2年，超過1年、未逾2年稅率35%，提高為2年、未逾2年稅率35%，而原超過2年、未逾10年稅率20%，提高為超過5年、未逾10年。

黃烱輝表示，房地合一稅修法擬納入境內法人，已造成業界恐慌，建商目前實質稅率已高達42%，是繳稅大戶，現行稅制建商除了20%營所稅，獲利分配給股東還要再課稅，累計實質稅率高達42.4％，而未來若修法納入房地合一課稅，適用稅率20％跳升至45%，再加上獲利分配後課徵綜所稅，實質稅率高達60.4%，這種課稅方式可謂是萬稅萬稅萬萬稅，無異是殺雞取卵，打房似乎打錯了方向。

他說，希望政府能以正向看待建築業，對於政府打炒房，希望政府拿出妥善有效的改革方案，至於不合理的部分，他也希望與全國不動產開發公會，共同努力，極力爭取合理的解決方法，促使建築業安心致力建設台灣經濟的正向發展。

(工商 )