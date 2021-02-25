威力彩連27摃，本期將在今晚開獎，頭獎目前已狂飆到7.2億元，極有可能逼近8億。搜狐網命理專欄就指出，以下3生肖將會財運大發，分別是生肖豬、蛇、馬，想求財的朋友可別錯過！

1.生肖豬

屬豬的朋友在一月財帛宮因「火星」、「歲破」煞星作亂，導致事業運較差，會出現較多煩惱，等到了2月底則轉為鴻運！得到「國印」、「右弼」吉星庇佑，抓緊時機將會有滾滾橫財入家門，美夢也能成真。另一方面，屬豬的人在健康運勢方面，要多注意保暖防寒，身體不適要及時就醫，更要堅持鍛煉身體。

2.生肖蛇

屬蛇的朋友思維活絡，勇於改變自己的不足，等到了2月底，上有「狗屎運」不停，下有桃花大順，如果抓牢大運，錢財緣厚，將會迎來喜事多多的局面。

3.生肖馬

屬馬的朋友到了2月底，疾厄宮有「霞財」、「鴻梓」吉星庇佑，一改之前貴人運不理想的局面，在經歷風雨後，機遇一來鴻運當頭，把握機緣將有機會富貴賺不停，獲得無比龐大的財富。

在健康運勢方面，對於少部分屬馬的人而言，未來7天福德宮不幸趕上「盤根」、「飛廉」煞星，應多重視腸胃不適的問題，建議飲食要清淡，預防腸胃、便秘問題，適當吃滋補的食物，才能將身體保養好。

(中時新聞網)