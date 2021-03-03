來到3月，在職場奮鬥的人都很好奇年後是否有機會升職加薪？星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，雙魚座、白羊座、摩羯座、處女座、金牛座在過年後的職場運勢非常旺，工作表現特別容易受到長官注目，還能獲得許多貴人幫忙，無論是聲望或薪水都有機會大幅增長，若想要在事業上有成就的人，一定要好好把握這段時間的大好機會。

▍第五名：雙魚座

雙魚今年在職場上充滿野心和慾望，不斷產生新的想法，期待自己創造更多價值。剛好上半年雙魚的運勢順利，可在事業上發揮專長，表現亮眼，受到長官注意。財運方面，今年能妥善理財、投資，收入不錯，可說是事業、財富雙贏。

▍第四名：白羊座

白羊座面對工作時本來就很有衝勁，今年過年後更不一樣，表現非常突出，也吸引不少貴人相助，無論是主管、同事、客戶、朋友都可能是工作上的貴人，若能充分展現想法，有機會提昇財運，收入增加。

▍第三名：摩羯座

摩羯座在4月底前事業運很旺，工作表現優秀，願意投資自己，能力也明顯提昇，和他人相較之下顯得專業許多，散發自信與魅力，並能獲得機會展現創意想法，運用邏輯和好口才說服他人、獲得財富，使存款增加，今年的身價上漲不少。

▍第二名：處女座

其實處女座今年整年的事業運都很旺，會展現積極的事業心，很有想法和幹勁，若遇到困難都有貴人相助，能突破事業的瓶頸。今年好運相伴，因此工作表現更容易被長官注意，容易獲得升官加薪的機會，若想要在公司佔一席之地，一定要把握今年的好機會。

▍第一名：金牛座

金牛座的事業運在過年之後蒸蒸日上，不止好運連連，還有很多貴人出現，無論是上班族或創業者，這段時間都能名利雙收，事業會達到另一個高峰，收入有機會增加，只要努力都能獲得龐大的回報。

(中時新聞網)