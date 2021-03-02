寶格麗（BVLGARI）BAROCKO系列珠寶即將在3月11日登台，以源於羅馬的巴洛克藝術(Baroque)為靈感，融入寶格麗最引以為傲的彩寶藝術和精湛工藝，詮釋色彩鮮豔、璀璨輝煌的巴洛克藝術珠寶，開展當天將邀請蔡依林和施柏宇擔任剪綵嘉賓，傳遞希望與樂觀的的正能量。

寶格麗設計總監Lucia Silvestri操刀設計BAROCKO頂級珠寶作品，充滿歡樂和希望的正能量。（BVLGARI提供）

17世紀席捲整個歐洲大陸的巴洛克藝術，最早起源來自羅馬，包括藝術家貝尼尼 (Lorenzo Bernini)、影響後世深遠的巴洛克畫家卡拉瓦喬 (Caravaggio)等巴洛克大師，打造了羅馬城內梵諦岡聖彼得大教堂前廣場著名的迴廊、聖天使堡、勝利聖母教堂裡的《聖泰瑞莎的狂喜》雕塑、四河噴泉等，寶格麗長期浸淫在羅馬這座充滿巴洛克藝術的城市，富麗雄偉、重視光影變化等巴洛克藝術元素，早已深植在寶格麗的DNA之中。

由寶格麗創意總監Lucia Silvestri一手操刀設計BAROCKO系列珠寶，將巴洛克藝術著重光影變化、鮮豔濃郁色調等特色融入珠寶設計其中，透過各種切割的鑽石和彩色寶石打造出璀璨奪目的光影效果。例如一件鑽石項鍊，以5.07克拉梨形切割鑽石主石與其他花式切割鑽石相互呼應，並添加若巴洛克服裝常見的華美蕾絲和尖形領片，風格華美。

另一件Secret Memento珍珠鑽石項鍊，珍珠流蘇吊墜中隱藏一顆玉髓雕刻的骷髏頭，同樣源自巴洛克時期畫作中常見的骷髏頭元素，充滿龐克搖滾的叛逆時尚，也有呼應BAROCKO這個字當中夾帶著「ROCK」的趣味聯想。

寶格麗以巴洛克藝術為靈感的BAROCKO頂級珠寶即將在3月11日正式登台。（BVLGARI提供）

Gem Costellation頂級彩寶鑽石項鍊靈感源自義大利天文學家伽利略(Galileo)，他在1609年提出太陽中心說，寶格麗以蛋面寶石切割的紫水晶、綠色碧璽與粉紅碧璽代表行星，鑽石與珍珠則是繞著行星轉的衛星，猶如把整個太陽系佩戴在身上，別具巧思。

另外還有Lady Rubellite頂級紅碧璽珍珠項鍊，珍珠在巴洛克時期比任何寶石都還有稀有珍貴，因此特別選擇珍珠襯托一顆重達60.97克拉紅碧璽主石。

寶格麗還以巴洛克時期相當珍貴稀有的鳳梨為靈感創作珠寶，一款配色甜美的Colour Delight頂級彩寶手鍊，以粉紅碧璽、紫水晶與橄欖石構成鳳梨的幾何圖形，充滿喜氣與愉悅的氣息，對巴洛克時期的歐洲人來說，鳳梨是遠渡重洋而來的珍貴水果，蘊含了對異域的想像與憧憬，也是當時貴族彰顯身份財富的象徵，加上鳳梨在台灣也有「旺來」的意涵，可說是喜上加喜。

寶格麗BAROCKO系列頂級鑽石項鍊，以不同切割的鑽石呈現巴洛克風格的光影變化，約5375萬6000元。（BVLGARI提供）

寶格麗BAROCKO系列系列Secert Momento頂級珍珠鑽石項鍊，強烈的龐克搖滾風格有著「ROCK」的趣味聯想，約1182萬6000元。（BVLGARI提供）

以太陽系為靈感的寶格麗BAROCKO系列Gem Costellation頂級彩寶與鑽石項鍊，約1971萬1000元。（BVLGARI提供）

以太陽系為靈感的寶格麗BAROCKO系列Gem Costellation頂級彩寶與鑽石項鍊，約1971萬1000元。（BVLGARI提供）

寶格麗Colour Delight頂級彩寶手鍊，將巴洛克時期珍貴的鳳梨融入設計當中，680萬9000元。（BVLGARI提供）

寶格麗BAROCKO系列橄欖石、紅寶石與坦桑石項鍊，約1971萬1000元。（BVLGARI提供）

寶格麗BAROCKO系列祖母綠、紅寶石與鑽石項鍊，主石為31.69克拉蛋面切割哥倫比亞祖母綠，約8954萬元。（BVLGARI提供）