國民黨革實院長、台北市議員羅智強。（資料照／摘自羅智強臉書）

國民黨站上反萊豬的民意浪頭，要持續反攻民進黨，希望在2022九合一選舉扳回一城，而眼前第一道考驗，就是預計7月舉辦的黨主席選舉，也成今年開春政壇熱門話題。對此，資深媒體人韋安今(19日)在臉書分析，「台北市議員羅智強表態支持誰，誰的贏面將大增！」

國民黨預計今年7月改選的黨主席，有2022九合一選舉提名權，更牽動國民黨2024布局，到底將由誰奪下黨魁位置，更是備受各界關注。韋安19日在臉書寫下，名列檯面上國民黨、民進黨、民眾黨在職政治人物，其中羅智強粉專破114萬、總統蔡英文292萬、台北市長柯文哲192萬。

因此，韋安認為國民黨主席之爭，除了合縱連橫之外，「羅智強表態支持誰，誰的贏面將大增」，因為羅不僅是藍營議題製造和帶動者，他的舉動將成為7月主席戰，最佳風向球。他更直言，目前來看，羅志強跟黨主席江啟臣的默契最高、最足。

貼文曝光後，網友則是認為連時代雜誌都來助攻了，但也有人質疑「羅智強網路聲量有，但真的會催出票嗎？」

另外，江啟臣在春節連假期間行程滿滿，跑遍北中南各地廟宇，外界傳此舉是為布局黨主席連任。對此，江啟臣表示，擔任主席後一直都很拚，自己身兼主席、立委，行程多是很正常的事情，也要跟大家報告，所有的黨務工作、公投、立委工作，才是自己現在最重要的事情。

(中時新聞網)