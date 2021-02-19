2024年總統大選，國民黨已有中廣董事長趙少康表態參選，民進黨副總統賴清德、桃園市長鄭文燦也在積極運作中。對此，萬能大學通識教育中心兼任助理教授謝瑞明表示，美國總統拜登當選後，行政院長蘇貞昌的內心也起了化學變化，現在蘇利用行政資源布局全台，可以說，蘇、鄭、賴三人的三角關係會延續到2022。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

謝瑞明18日接受港媒《中評社》採訪時表示，拜登當選美國總統，讓民進黨內的派系出現微妙變化，變數就是蘇貞昌，因為拜登以77歲當選，多少讓蘇想法改變；蘇貞昌現在身為台灣最高行政首長，遇到爭議容易成為最大箭靶，可目前看來還是關關難過關關過，惟蘇能否參選，所有狀況還是要看2022地方縣市長選舉的結果。

至於民進黨2024另2位人選，謝瑞明認為，鄭文燦與賴清德都出身新潮流，從派系的發展觀察，綠營約每10年為1個世代，因此鄭與賴都陷入中年危機，但賴清德的角色，現在是進可攻退可守，反而是鄭文燦則有不能丟掉桃園市長寶座的壓力。

針對綠營2024選情，民進黨台北市議員梁文傑17日在政論節目《雲端最前線》中直言，對於鄭文燦來說，若沒順利交棒，想參選總統也就不可能，這些都會是一環扣一環的問題。同台的國民黨文傳會主委王育敏更強調，2022是2024的前哨站，在國民黨還沒搶回中央執政權的情況下，有機會的縣市一定搶進，這是身為在野黨都會設定的目標，「如今看來在一些地方，民進黨其實都遇上危機。」

(中時新聞網)