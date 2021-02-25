美國總統拜登今天表示，他將尋求國會撥出370億美元（約新台幣1兆300萬元），以推動相關立法提高美國晶片製造產能。半導體短缺已導致美國汽車製造商等業者減產。

路透社報導，美國政府官員說，拜登今天也簽署一項行政命令，致力解決全球半導體晶片短缺狀況。半導體缺貨已驚動到白宮與國會議員。

拜登與跨黨派國會議員今天在白宮會面時，也討論到受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊而加劇的晶片短缺問題。

拜登今天說：「我將指示政府高官與業界領袖合作，找出解決半導體短缺的辦法。國會已授權一項法案，但他們需要…370億美元，以確保我們擁有這個產能。我也會推動相關行動。」

白宮表示，拜登提到的是增加晶片製造產能的措施，涵蓋在今年的國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）中，但需要另一個撥款程序才能獲得資金。

晶片業已施壓拜登政府與國會採取行動，為這項法律的條款提供資金。美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）今天稍早表示：「我們敦促總統與國會大力投資國內晶片製造與研究。」

拜登的行政命令責成對4大關鍵產品供應鏈展開為期100天的檢討。這4大產品包括半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品。

這項行政命令也指示對6大部門展開檢視，並仿效國防部強化國防工業基礎所採取的程序。這項命令將聚焦在國防、公共衛生、通訊科技、交通、能源和糧食生產等領域。

福特汽車公司（Ford Motor Co）表示，晶片短缺將導致公司第一季產量減少20%。通用汽車公司（General Motors Co）也說，公司被迫減少美國、加拿大與墨西哥工廠的產量，3月中將再度評估生產計畫。

福特今天讚揚拜登的計畫，發表聲明說：「這對我們的勞動力、顧客與事業至關重要，我們承諾將盡快終結短缺狀況。」

美國半導體協會表示，美國半導體公司占全球晶片銷售的47%，卻只占生產量的12%。

根據拜登的行政命令，白宮將設法分散對特定產品供應鏈的依賴，想辦法在國內生產，倘若無法在國內製造產品，就會跟亞洲和拉丁美洲的其他國家合作。

拜登下令的檢視工作也將探討限制特定材料進口與培訓美國勞工。

(中央社)