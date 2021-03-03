奧斯汀地區製造商協會（Austin Regional Manufacturers Association）周二表示，在嚴峻的天氣導致工廠關閉後，三星電子等晶片製造商恐將需要幾周時間才能恢復在德州的生產，且對客戶造成的連鎖效應可能長達數個月。

因冬季暴風雪造成至少21人死亡，以及數百萬德洲人陷入供電中斷的困境，三星電子、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）與英飛凌（Infineon Technologies）上個月被下令關閉德州工廠。

這次停產勢必對晶片供應造成衝擊，令晶片業大缺貨的情況雪上加霜，尤其是汽車業對晶片的需求正持續升高，而隨著經濟開始從疫情危機中復甦，筆記型電腦等其他產品對晶片的需求也正在增強。

奧斯汀地區製造商協會執行長拉特森（Edward Latson）表示，晶片製造商現在擁有工廠運轉所需的電力、水與天然氣，但他們需要時間重啟機具與整理工廠，他並強調「這是一個緩慢的過程，且『非常昂貴』」。

三星周二表示：「我們正在檢查與重新配置廠房設施，可能需要更多時間才能達到正常水平」。

三星為特斯拉與其他客戶提供晶片，恩智浦與英飛凌也是汽車晶片供應商。恩智浦在奧斯汀有兩座工廠，該公司周二發布聲明表示：「我們正努力進行設備、系統與產品評估，盼盡快恢復工廠運作」。

拉特森表示，工廠停工對汽車製造商產生影響將在5個月後顯現，因為那是製造晶片所需的時間。

但半導體調研公司VLSIresearch總裁Risto Puhakka表示，現在已經造成影響，他表示，這個影響幾乎是立即性的，因為晶片庫存水位已低，客戶希望盡快取得供應，而我們現在看到的是大約一個月的生產損失。

特斯拉執行長馬斯克此前宣布，該電動車大廠位於加州費利蒙市的工廠在上周關廠兩天，但未提供進一步說明。當時業界即臆測該廠關閉，可能是受到晶片供貨短缺的影響，因馬斯克此前即曾示警，全球晶片大缺貨可能對公司營運造成暫時性的衝擊。

之後馬斯克發文證實該廠停工是因為部分零組件供應不足，雖然他未指明欠缺的零件，但外界認為應該與全球晶片供不應求脫不了關係。

(時報資訊)