中廣董事長趙少康重返國民黨，且不排除參選國民黨主席，但受限於入黨未滿一年恐不符參選資格，對此前台北市長郝龍斌透露，前高雄市長韓國瑜正為趙少康參選國民黨主席排除障礙。

郝龍斌今天接受中廣「千秋萬事」節目專訪，被問到怎麼看國民黨黨主席選舉，他坦言國民黨內文化與民進黨不同，民進黨內鬥殺的刀刀見血，但站出去時一致對外，國民黨人講的團結都是要以自己為中心的團結，出去打仗時跑得跑、扯後腿的扯後腿，但選舉要贏需要大家捐棄成見，看誰最可能贏就支持他。

郝龍斌表示，自己過年期間與韓國瑜吃過一次飯，他當場向韓國瑜致敬，因為韓認為最適合的黨主席人選是趙少康，就願意放下自己有可能競選黨主席的機會來支持趙少康，尤其韓國瑜現在盡心盡力地替趙少康排除選舉障礙，如果每個黨內的人都有這種心態，國民黨就有希望，這也是團結的開始。

郝龍斌也表態希望趙少康能拿到參選黨主席的門票機會，因為趙少康絕對是一頭能帶領國民黨的獅子。對於部分人士質疑趙少康一回國民黨就選黨主席是否適當，郝龍斌認為這點交由黨員決定就可以，大家公平競爭。

對於趙少康已表態將參選2024總統，郝龍斌認為講出自己的規劃也沒甚麼不好，國民黨內有種打地鼠的文化，誰出頭就打誰，導致一些人都不敢講出心裡的想法，這是很糟的文化，要承擔的人就直接站出來。

郝龍斌也透露自己以前念書時明明表現優異，卻總是只會被人家講他是郝柏村的兒子，因此刻意與父親保持距離，但後來看到父親當行政院長時遭到攻擊，感到自己作為郝柏村的兒子有一份責任與使命感，應該出一份力幫他，最終回到父親所堅持的價值上，並以父親為榮。

(中時 )