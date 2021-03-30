鑒於近期高麗菜豐收造成菜農血本無歸，新北市議員陳科名議員於今（30）在服務處前舉辦「捐發票 助菜農 獻暖精障朋友愛心活動」。(主辦單位提供)

鑒於近期高麗菜豐收造成菜農血本無歸，新北市議員陳科名議員於今（30）在服務處前舉辦「捐發票 助菜農 獻暖精障朋友愛心活動」。(主辦單位提供)

鑒於近期高麗菜豐收造成菜農血本無歸，新北市議員陳科名議員於今（30）在服務處前舉辦「捐發票 助菜農 獻暖精障朋友愛心活動」，只要準備一張當月發票即可兌換高麗菜一顆，所募得發票也將全數捐給新北市康復之友協會作為精障家庭支持與照顧之用，一張發票就可以同時協助菜農並關懷精障朋友一張發票兩份愛心，活動時間一到服務處前大排長龍，滿滿人潮的熱情更勝炎熱的天氣。

陳科名表示，高麗菜近期受到產量大增影響價格暴跌，新北市果菜市場是全台灣高麗菜批發的最大市場，自己又是高麗菜生產大縣雲林縣的女婿當然義不容辭舉辦愛心活動；而有菜王之稱的高麗菜更是好處多多，除了富含維生素C、預防癌症、調整血壓外還可以保護皮膚抗老化及預防骨質疏鬆，但是如果甲狀腺機能低下或正在服用抗凝血劑的人則要謹慎食用，避免影響體內碘的利用以及影響抗凝血藥物效果。

陳科名表示，自己長期關心精障家庭，並早在五年前就成功爭取精神復健機構納入本市「身心障礙者轉介安置機構簽約與查核實施計畫」補助範圍內，大幅提升精神障礙家庭的支持與照顧；此次活動特別感謝新北市康復之友協會到場受贈，未來也會持續在社區鄰里內舉辦類似活動，對於精障朋友我們應該持續接納與支持，更應該協助融入社區，減輕精障家屬的身心負擔。

(中時 )