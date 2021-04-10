無論是單身或有伴的人都希望自己的愛情運勢能夠順順利利，占星網站「星座愛情運勢」分享，處女座、天秤座、雙魚座、雙子座、射手座在月底前桃花運非常旺，單身的人有許多機會可以認識新朋友，進一步進入曖昧關係，有伴侶的人感情加溫，可以享受愛情的甜蜜。

▍1.處女座

對於單身的處女座來說，這段時間有很多脫單的好機會，身邊的人會介紹可靠的對象，可以試著認識看看。另外還會遇到追求者，無論第一印象如何，不要先下結論，認識看看說不定是段好緣份。

戀愛中的處女座，兩個人相處模式會比較舒服，即使有爭執也能很快解決。趁著大好春光多出去走走，一起進行浪漫約會能夠更進一步感受愛情的甜蜜、美好。

▍2.天秤座

天秤的桃花一直很旺，不缺乏脫單的機會，主要的脫單阻礙是自己不夠積極，而這段時間天秤的春心盪漾，想要戀愛的心蠢蠢欲動，再加上桃花運加持，很容易脫單。

戀愛中的天秤這段時間多和伴侶聊天，做一些美好的事情，比如一起去踏青、去遊樂場，在陽光燦爛的下午一起喝咖啡，聊聊有趣的事情等，會讓愛情更甜蜜。

▍3.雙魚座

雙魚近期桃花氾濫，有很多機會遇到讓自己心動的異性，同時也會有不少追求者或者暗戀的人，機會多多要好好把握，能參加的聚會、社交活動都盡量出席，並且一定好好打扮，說不定就遇到讓你心動的人了。另外，桃花氾濫就要警惕爛桃花，一定要擦亮眼睛慎選。

戀愛中的雙魚這段時間愛情甜蜜，兩個人整天膩在一起，但是要注意不要太過任性，拌嘴怡情，吵架傷感情。

▍4.雙子座

雙子座非常有個人魅力，只是很容易將自己的感覺直接表現出來，給人感覺要求很高、不好相處的樣子，導致自己一直異性緣很好卻總單身。最近雙子桃花運很不錯，多出去社交認識新朋友，表現溫和一些，不要用第一印象斷生死，多接觸了解，給彼此更多機會相處。

戀愛中的雙子，兩個人在一起感情深厚，很有默契，這段時間更適合進入更深層的階段，可以多了解一下對方的家人、朋友，進一步接觸，為以後走入婚姻打下基礎。

▍5.射手座

射手座比較灑脫、隨性，一向比較排斥相親，尤其是長輩介紹的更是一律拒絕。但是這段時間射手的桃花很旺，相親運勢很好，可以放下偏見稍微試試，說不定就能遇到志同道合的人，相處之下彼此會很有感覺。

戀愛中的射手，能夠感受到來自另一半的體貼和關懷，有時候一件小事、一個小禮物都讓你感受到對方滿滿的愛意，非常幸福甜蜜。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)