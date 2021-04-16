個性敏感的人總能體會到旁人感知不到的東西，搜狐網命理專欄就點名，雙魚座、天蠍座以及處女座的人天生就擅長讀心術，第六感非常準，幾乎沒人能夠逃脫他們的法眼，與他們相處千萬別說謊！

▍1. 雙魚座

雙魚座的人天生直覺很準，有很好的感受力，總能體會到旁人感知不到的東西，就像貓可以聽到人耳聽不到的聲音一樣，其中，雙魚座的女性因為第六感超強，能夠從男人的行為、說話做事的態度以及對自己的在乎程度，去判斷對方是否真心愛著自己。不過雙魚座的人有時候確實是太敏感，對任何風吹草動都會緊張，就連子虛午有的事都可能成為心病。

▍2. 天蠍座

天蠍座的人個性敏感，天生第六感非常準，似乎有未卜先知的能力，幾乎沒人能夠逃脫他們的法眼，就連心事都會被他們看穿，但即便猜中了別人的心思，天蠍座也不會說出來，在細節的捕捉上，天蠍女比天蠍男更具有優勢，她們情感細膩、觀察仔細，能夠有效補足男人大咧咧的個性，強大的讀心術總能讓另一半不寒而慄。

▍3. 處女座

處女座智力非凡、眼光獨特，他們一旦認定的事情就不會輕易改變想法，因為他的預測能力準確，單單憑藉第六感就能在發財致富的道路上有所收穫，超強技足以秒殺眾人，替他們帶來一輩子的好運。但處女座喜歡猜忌，如果想和他們談戀愛，請拿出老老實實的愛，永遠不要背著他們做不該做的事情，因為他們很快就能察覺出你與平常的不同，總能搶先一步知道伴侶的心情和態度。

(中時新聞網)