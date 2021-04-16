高雄水情告急，高雄市長陳其邁16日召集相關局處進行第4次抗旱會議，最主要是研擬若5月底到6月中都仍然沒有豐沛水源注入的相關用水對策，陳其邁宣布17日起將暫停洗車場、市立游泳池的供水，目標要在6月中7月底之前都維持橙燈減量供水狀態，不進入紅燈警戒。

陳其邁表示，目前高雄每日用水量大約132萬噸，為了確保高雄水情不進入「供五停二」的紅燈階段，自17日開始洗車場、市立游泳池暫停供水，另外，市府目前解決缺水問題的配套措施分為開源及節流兩部分，節流的總目標是希望工業用水、用水大戶、餐飲服務業或一般家庭可以達到20％節水量。

而開源部分，陳其邁指出，南水局與自來水公司已經啟動鑿井計畫，希望以4月底前日增16萬噸用水、5月增加至30萬噸為目標，鑿井部分市府已經依據災防法的授權，即刻啟動緊急採購，所有鑿水廠商、公會達成協議，希望按照水利署與自來水公司制定的點開始處理，水利局也有工程隊，目標在5月底前增水30萬噸。

(中時 )