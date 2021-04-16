高雄水情告急，高雄市長陳其邁16日召集相關局處進行第4次抗旱會議，最主要是研擬若5月底到6月中都仍然沒有豐沛水源注入的相關用水對策，陳其邁宣布17日起將暫停洗車場、市立游泳池的供水，目標要在6月中7月底之前都維持橙燈減量供水狀態，不進入紅燈警戒。
陳其邁表示，目前高雄每日用水量大約132萬噸，為了確保高雄水情不進入「供五停二」的紅燈階段，自17日開始洗車場、市立游泳池暫停供水，另外，市府目前解決缺水問題的配套措施分為開源及節流兩部分，節流的總目標是希望工業用水、用水大戶、餐飲服務業或一般家庭可以達到20％節水量。
而開源部分，陳其邁指出，南水局與自來水公司已經啟動鑿井計畫，希望以4月底前日增16萬噸用水、5月增加至30萬噸為目標，鑿井部分市府已經依據災防法的授權，即刻啟動緊急採購，所有鑿水廠商、公會達成協議，希望按照水利署與自來水公司制定的點開始處理，水利局也有工程隊，目標在5月底前增水30萬噸。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。