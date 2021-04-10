有些人屬於及時行樂的類型，比較在乎當下的感受，但有些人則非常珍惜時間，認為年輕就應該把握青春，每一天都要過得很充實，《靈匣網》近日分享5個絕不虛度光陰的星座，更是典型的「別人的孩子比較好」。

1.金牛座

金牛座的人做事踏實，認為「少壯不努力，老大徒傷悲」，在有限的青春裡，就應該好好努力學習、工作，未來才會收穫美好的成果，假若年輕時只顧著玩，老年下場恐怕會很慘，因此他們絕不會任性享樂，一步步踏實的工作，直到達成目標為止，更是別人眼中的有為青年。

2.獅子座

獅子座的人較好勝，懂得未雨綢繆，當同齡人還在玩樂、享受青春時，個性早熟的他們早已規劃好自己的未來，他們鮮少將時間浪費在玩遊戲、談戀愛，就算玩樂也要把課業顧好，因此成績普遍相當不錯，步入社會後也很快就找到自己的目標。

3.天秤座

天秤座的人機靈聰慧，從小就有遠大的志向，做事不僅有分寸，而且是有計劃的人，認為「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，唯有教育才能提升自己，因此年輕時他們就會把握各種時間好好讀書，害怕老了以後自己沒有能力，是最不會辜負青春的人。

4.處女座

處女座的人追求完美，做事井井有條，他們的行動力非常強，因此遇到事情時，總是比其他人早一步預防，而當同齡人還在玩樂時，處女座找已規劃好自己的未來，把握青春累積經驗，擔心未來會成為一事無成的人，因此比平常人還賣力，而他們天生智慧又充滿熱情，因此求學時成績非常優異。

5.天蠍座

直覺敏銳的天蠍座，感知力相當好，做事有計劃性，對於未來充滿憧憬，由於擁有獨到遠大的眼光，因此他們比同齡人早熟，希望自己在未來能發光發熱，抱持著「今日事，今日畢」的精神，非常懂得把握時間，凡事也絕不會拖到最後。

(中時新聞網)