許多人表面上看似堅強，面對攻擊總是不痛不癢，但其實他們並非刀槍不入，只是偽裝技能高超，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男女每次受傷、委屈時，最愛故作堅強，但其實內心早已傷痕累累。
水瓶座：
水瓶座的人性格樂觀，但即便如此，難免也會有特別受傷的時刻，只是水瓶座不喜歡將自己的缺點攤在陽光下，就算很難過也會故作堅強，並在夜深人靜時獨自舔舐自己的傷口。
巨蟹座：
巨蟹座的人看似灑脫，一副大咧咧的樣子，對什麼都不在意，但其實他們特別細膩敏感，很多時候就算受盡委屈，也很少向人訴苦，而是選擇將所有難過都深埋在心裡，慢慢消化受傷的情緒。
處女座：
處女座的人個性獨立，對外營造出無所不能的幹練形象，面對困難總是理智解決，儘管他們也會有難過的時候，但通常都會下意識的將負能量隱藏起來，不求援討拍，而是將所有難過都留給了自己。
文章來源：sohu
(中時新聞網)
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