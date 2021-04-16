占星學之所以存在，是為了回答關於「你」的問題，它就是一門關於你的學問，它向你承諾，在體驗人生時，你不需要盲目地做出反應；可以在有限的範圍內掌控自己的命運，並且在這段過程裡，真正地了解自己。專欄作家沃弗克(Joanna Martine Woolfolk)在書中《占星自學聖經：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》提到，愛情是我們人生中不可或缺的一部分，並分享水象星座的人格特質，以此了解該如何吸引牠們的注意。

●如何吸引巨蟹座？

巨蟹座的人很容易受到讚美與批評的影響。請清楚地讓他們知道，你有多欣賞他們，沒有什麼比溫暖的認可更容易使他們卸下心防。找出一項優點，發自內心地讚美他們。不過，千萬不要虛情假意，只為了讚美而讚美，巨蟹座的人總是可以分辨，對方的讚賞究竟是發自內心，抑或只是一種甜言蜜語。

向巨蟹座展現你柔軟的一面。你是否對慈善事業感興趣？跟他談談與慈善工作有關的事；或者你喜歡小孩嗎？一定要跟他聊聊這個話題。或者談論正困擾著你的私人問題。然後，巨蟹座就可以展現出他們最好的一面──他們富有同理心，能給你有建設性的建議。金融、政治、體育等領域也令他們深感興趣。

當你們要約會時，你可以設法取得戲劇或某些藝術、文化活動的門票。巨蟹座的人會被浪漫、旋律優美的音樂吸引，他們通常都很喜歡聽音樂會和歌劇。挑選有樂手巡迴演出的餐廳一起用餐，會是一個很棒的巧思。

巨蟹座不會貿然嘗試任何事，基本上，他們在給予承諾時，雖然稱不上怯懦，但也是小心翼翼。他們會試圖避免回答明確地回答「是」或「否」，我要特別提醒的是，他們拖得越久，你們之間就越不可能會有好結果。真正的巨蟹座遲早會因為某些原因而感到受傷。對他們而言，美好的回憶都停留在過去，他們也會不斷地想起往日的傷痛。能原諒並遺忘的巨蟹座，就像吃素的蛇一樣稀有。

●如何吸引天蠍座？

天蠍座的人通常都難以捉摸，但這裡有幾個通則可以作為參考。

請全神貫注地聆聽天蠍座說話，絕對不要假裝。當你裝模作樣時，天蠍座的人都知道，然後你們甚至還沒有開始就結束了。請記得天蠍座最重要的特質，那就是好奇心；絕對不要跟天蠍座的人說某件事，卻沒有告訴他們來龍去脈；如果你這麼做，他們會覺得你很膚淺或無趣，這兩種人都不會與天蠍座有什麼進展。

他們喜歡從事各種消遣（特別是水上活動）。若你是那種喜歡待在海邊一整天、坐漁船出海、參加滑水課程的人，你與天蠍座將會有很多共同點。天蠍座的人也喜歡各種聚會、社交活動、慈善義賣，以及可以認識成功人士的地方。如果你們發生爭吵（你不該跟任何天蠍座的人起爭執），請記得尊重他們。天蠍座很認真、自尊心很高，他們認為自己的所有想法都不該被拿來開玩笑，就算態度很友善也一樣。

●如何吸引雙魚座？

你總是可以用與演藝圈、藝術、戲劇、書籍與詩歌有關的談話來引起他們的興趣。還有一種一定能吸引他們的方法，那就是談論關於神祕學、通靈術，以及超自然力量的話題（尤其是任何與輪迴有關的事）──即便是不相信這些事的雙魚座（這樣的人很少），也對談論它們深感興趣。

把你遇到的問題告訴他們。他們通常真誠且富有同理心，是很好的聆聽者，但不要表現出被這些問題擊垮的樣子。儘管雙魚座對失敗者特別同情，他們還是比較喜歡堅強、能給予他人鼓勵，以及抱持明確目標與正面人生觀的人。

用幽默詼諧的方式談論你所面臨的困難，是很好的折衷做法；雙魚座的人很喜歡笑，能一笑置之的你將令他們印象深刻。問問關於他們熟知的事（雙魚座具備藝術天分，或至少對藝術有很好的鑑賞力，所以朝這個方向進行準沒錯），雙魚座的人很快就會敞開心胸。事實上，你可能很難拿回談話的主導權，因為雙魚座喜歡仔細說明，並侃侃而談。

跟他們打招呼時，記得讚美他們的外表與儀態，或反覆稱讚幫他們打理這些事的人，雙魚座的人會盡情享受所有的恭維。最重要的是，感性一點。請記得他們的生日與所有的紀念日，雙魚座將滿懷感激，他們不會忘記你所做的一切，你將會獲得豐厚的報償。

【作者簡介】喬安娜‧瑪婷‧沃弗克(Joanna Martine Woolfolk)

喬安娜長期擔任專欄作家、書籍作者、講師與顧問。她曾為許多美國、歐洲與拉丁美洲的雜誌——《美麗佳人》（Marie Claire）、《哈潑時尚》（Harper’s Bazaar）、《紅皮書》（Redbook）、《悅己》（Self）、《青年雜誌》（YM）、《美麗家居》（House Beautiful），以及《StarScroll International》撰寫每月星座運勢。除了《占星自學聖經》以外，喬安娜也是《性愛占星學》（這本書在全球銷售超過一百萬本），以及互動式有聲書《占星學的起源》的作者。

喬安娜是一位大受歡迎的電視與廣播名人，曾經接受過芭芭拉‧華特斯（Barbara Walters）、雷吉斯‧菲爾賓（Regis Philbin）和莎莉‧菲傑西‧菲拉斐爾（Sally Jessy Raphael）的專訪。她曾在NBC電視台的《今日紐約》（New York Today）和康乃狄克州有線電視第12台（CT Cable Channel 12）的《費爾菲交流》（The Fairfield Exchange）中的常態星座短片裡出現。此外，她也經常在美國各地的電視與廣播節目中擔任來賓。

本文摘自《占星自學聖經：自己的命盤自己解，了解一切未知的祕密》

(中時新聞網)