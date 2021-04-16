春季喜事不斷！星座命理專家艾菲爾老師在臉書點名，生肖猴、鼠、蛇以及虎的人今年戀愛運特別好，不只能夠順利脫單，還能憑借著結婚的大喜之氣成家，有望順利買到適合的婚房，在愛的小窩中過著甜蜜的新婚生活。

▍第四名：生肖猴

屬猴人在牛年無相剋，加上「月德」､「天喜」､「印紫微」3大吉星入命，戀愛運將在天喜的三福臨門助威下，與另一半感情持續升溫，有機會迎來婚慶之喜。肖猴夫妻對於居住環境的品質有一定的要求，平時眼光也精準，在今年可以選到喜歡的格局、客廳坐向、有大陽台以及採光佳的房子。或許過去一段時間已經看了不少房子，但今年終於能幸運買到雙方都喜歡的好屋。

▍第三名：生肖鼠

屬鼠人在2021年的桃花旺到翻天！挺過去年犯太歲的本命年，今年單身的人有望脫單，關鍵在於別把標準定得太完美，以心靈契合為擇偶方向，一定能遇到合適的對象。而已婚的屬鼠人則會感情和諧美好，有機會迎接新生兒！若是長期在外的租房族，在雙方家長都認同之下，有機會得到父母親的資金贊助買新房，減輕兩人的買房壓

力，感受幸福的新婚喜悅。

▍第二名：生肖蛇

生肖蛇與太歲牛年在三合關係，加上「國印」、「天德」、「福星」等諸多吉星高照，單身的屬蛇人會有貴人牽線介紹優質對象，脫單機率大增！已有交往對象的話，則有機會進展到訂婚或步入禮堂，對方的財務條件不差，年紀也到了成家的年齡，因此兩人對於買房會有共識，容易選到讓彼此都滿意的新房。今年的屬蛇人有了愛情滋潤，加上舒適的居住環境，可以說是雙重的喜悅。

▍第一名：生肖虎

肖虎者在牛年吉星有「天乙」、「太陽」、「紅鸞」加持，紅鸞星帶來的正桃花讓屬虎人喜事連連，感情運勢是12生肖中的第一名！在2021年除了結識異性的機會變多外，就連暗戀多年的人突然對你表白都有可能呢！感情穩定者則有結婚運，可能在因緣際會下結識到房產界的朋友，或者只是陪朋友一起去看房，反而挑中自己喜愛的新屋，有機會買到符合預算又物美價廉的房子。

(中時新聞網)