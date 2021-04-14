台股今(14)日早盤一度開，但隨即高檔獲利賣壓全出，指數失守16800點、16700點兩道關卡，今天成交量恐再爆新巨量。受到美股上漲激勵，台股近期持續突破歷史新高！聯邦投信指出，雖電子股庫存修正疑慮已大致排除，但因半導體持續供不應求，下游開始產生備料不齊的「長短料」問題，導致近期盤勢震盪不斷；不過整體而言，電子產業前景仍佳，加上經濟逐漸好轉帶動需求提升，預期短線類股將加速輪動，電子股仍有望在第二季維持人氣，同時亦看好塑化、航運等傳產族群。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，近期台股一度飛越萬七關卡，但因缺乏新的利多消息支撐而多半僅曇花一現，加上美國商務部於4/8再度祭出實體清單，將7間中國企業列入經濟黑名單，影響市場氣氛，大盤多呈現開高走低格局。此外，由於上游晶圓代工產能吃緊，導致下游面臨備料不齊之「長短料」問題，預期短期吃緊情況恐難以緩解，並間接加劇大盤的震盪。

產業方面，周鉦凱指出，記憶體大廠法說表示DRAM市場正處於「嚴重短缺」狀態，今年全年供應皆處於趨緊狀態，而利基型的DDR3 DRAM，則自去年第四季以來報價已上漲一倍，未來展望正向；伺服器產業因英特爾推出新平台Whitley，資料中心需求Q2動能漸增溫。此外，因經濟復甦將激勵終端需求，手機、消費性需求、PC等產業亦是今年觀察重點。

展望後市，周鉦凱表示，因各國持續刺激經濟，顯示大盤目前未受其他高風險因素威脅，而台股受惠於資金行情與景氣復甦所帶來之優勢，有望維持強勢整理格局。整體而言，預計類股將呈輪動表現，未來持續看好記憶體、伺服器、手機、傳產等類股。

(時報資訊)