中華民國腦性麻痺協會與7-ELEVEN推出「加減新生活-福企好CHIC」永續雙養計劃門市零錢捐，同時上架兩款由腦麻兒媽媽及弱勢婦女手工製作的零廢商品。 （中華民國腦性麻痺協會提供／林良齊台北傳真）

中華民國腦性麻痺協會與7-ELEVEN推出「加減新生活-福企好CHIC」永續雙養計劃門市零錢捐，同時上架兩款由腦麻兒媽媽及弱勢婦女手工製作的零廢商品—丹寧包、杯袋，邀請社會大眾一同為腦麻兒家庭實現就業夢想。

相較其他障別，腦麻者行動不便、不易生活自理，多數仍需要爸爸或媽媽長時間的陪伴與照顧，在形成單薪家庭的同時，也逐漸演變為腦麻者與照顧者的「雙老」現實；中華民國腦性麻痺協會理事長卓碧金表示，腦麻者和照顧者，在就業和生活上會面臨許多困難，透過永續雙養計劃，希望為超過10萬人次的腦麻兒及其家庭，創造實現就業夢想的更多可能。

中華民國腦性麻痺協會因此發起永續雙養計劃，邀請腦麻兒媽媽及弱勢家庭手工縫紉，再製成1萬個丹寧包和3萬個杯袋，並在7-ELEVEN門市預購；同時，也透過7-ELEVEN門市零錢捐進行愛心勸募。

腦麻兒媽媽秀惠坦言，有了小孩之後，長時間沒辦法上班，如果能有一個工作是可以讓我兼顧彈性工時，又能讓兒子愷威和我一起上下班，能帶給不一樣的生活價值，相信能夠活出屬於我們的理想生活。

中華民國腦性麻痺協會希望透過永續雙養計劃，解決腦麻家庭經濟來源問題，也能透過升級設計解決廢棄問題，確實推動環境、社會與經濟持續共好，促進台灣永續發展。

(中時 )