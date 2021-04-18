選手彭丕承（左）4歲開始學珠心算，至今10年，在校成績亦名列前茅。（陳彩玲攝）

中華民國兒童珠算協會與中華珠算心算教育學會18日在基隆長榮桂冠酒店舉辦「兒童珠算心算比賽大會」，迄今已30年，今年共有170名選手參加，年紀從5歲到14歲不等，比賽一開始，選手們聚精會神專注比賽，連觀賽家長都屏氣凝神。

珠算協會理事長吳文雄表示，該項比賽從1991年舉辦至今30年，去年因疫情取消，餘年均舉辦，從未中斷，為維持比賽單純性，他從不接受外界捐款與資助，截至目前為止，初估已花費約千萬元，他說，珠心算不只可開發左右腦，還可預防年長者的失智症發生機率，是我國文化中較特別才藝。

吳文雄致詞時，特別點名「高年級暨國中組」選手彭丕承，指他從4歲開始學珠心算，至今10年，日日練習，毫不中斷，現已是心算十段、珠算七段的高手，在校成績亦名列前茅，為最佳榜樣。

彭丕承則說，學習珠心算讓他更具專注力，不論是閱讀、背誦或數學，均得心應手，學習速度比同儕還快，讓他從中獲得滿滿的成就感，不少同學問他「讀書撇步」的時候，他都笑著以撥指回應。

吳文雄說，有研究指出，珠心算能力與數學成績成正比，可延緩大腦老化，甚至被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」。日本前首相中曾根康弘更曾說過，日本戰後能成為經濟大國，和小學生學珠算有直接關係，因此，他長期舉辦比賽，希望政府能重視，讓學習珠心算成為全民運動。

(中時 )