為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅，24日抵達朴子市，信眾熱情迎接。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅，24日抵達朴子市，信眾熱情迎接。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅，24日抵達朴子市，信眾熱情迎接。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅，24日抵達朴子市，信眾熱情迎接。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅，24日抵達朴子市，信眾熱情迎接。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅，24日抵達朴子市，信眾熱情迎接。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅，24日抵達朴子市，嘉義縣長翁章梁、地方人士和眾多鄉親熱情迎接，配天宮董事長蔡承宗說，社口媽到配天宮謁祖進香已成朴子最具民俗風情的宗教活動，不僅交流兩地民眾情誼，更充滿濃濃的人情味。

雲林縣社口媽西元1713年自樸仔腳分靈老二媽，西元1778年創建宮名「福天宮」，社口媽每年都會回朴子配天宮謁祖，斷斷續續有百餘年歷史，至今已連續舉辦18年，今年為期3天2夜的社口媽百年香路謁祖之旅22日抵達嘉義縣境，信眾徒步跟隨著社口媽鑾轎， 到配天宮謁祖溯源並交火回鑾，一路步行非常辛苦。

翁章梁和立委蔡易餘、朴子市長吳品叡、各界人士今下午在朴子藝術公園前路口接駕，蔡承宗和社口媽主委王廣鎮相見歡，一年一會，感情特別深厚。翁章梁說，社口媽回娘家，鄉親就像是多了一個女兒一樣，大家都很高興。梅雨季節到了，翁章梁接駕時虔誠上香，祈求社口媽庇佑老天爺趕快下雨，以解萬民缺水之苦。

(中時 )