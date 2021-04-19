4月21日至4月28日，任選指定CITY PRIMA精品濾掛式咖啡，2盒8折、3盒6折。（7-11提供）

響應世界地球日，7-11蔬食自有品牌「天素地蔬」，即起以「開發新聯名夯品」、「擴大素蔬食標章」、「周一會員蔬食日」3大全新策略深耕蔬素食市場；此外，為延續近期減油、減糖、減鹽的減法精神，自4月21日起，加碼限時3天的「減法愛地球減7元」新生活運動，除到門市購買鮮食自有品牌「天素地蔬」指定商品，可享單件減7元優惠外，持自帶杯購買指定飲品也能減7元，鼓勵消費者吃蔬減碳、環保減塑。

本次「減法愛地球減7元」活動中，自帶杯優惠品項，也首度從CITY系列飲品，擴大至不可思議咖啡、現打生啤、思樂冰。此外，去年11月首度於台南指定門市啟動的「租借循環杯計畫」，自4月21日起擴大與

桃園市政府合作，優化刷手機條碼，即能輕鬆完成借取杯服務，同時提供CITY系列飲品自帶杯優惠，鼓勵

消費者使用重複性容器，未來也將逐步導入桃園其他門市。

另一方面，CITY PRIMA精品濾掛式咖啡，首度推出取得國際雨林聯盟，與清真雙認證的「瓜地馬拉薇薇特南果精品濾掛式咖啡」，強調自然生態保育，與森林永續的友善環境栽種，並符合穆斯林友善商品認證，4月21日至4月28日任選指定品項CITY PRIMA精品濾掛式咖啡，2盒8折、3盒6折。

(中時 )