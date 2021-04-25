蔡和泉故居修復後樣貌。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市私有老建築保存持續展現成果，2019年獲補助的「鹽水月津詩社蔡和泉故居」，近日辦理成果會勘，待部分細節改善完成後，建物將提供文化局與鹽水區公所無償使用5年，文化局表示，故居將成為「月之美術館」展覽空間之一，於此呈現月津詩社詩詞意境。

市府文化局表示，本建物約建於1920年，基本上為傳統建築樣式，但正身中間的正廳為兩層樓則為比較特別的形式，另有融合部分日治時期的特色，例如正立面白色釉面磚、二樓陽台造型、日式便所與床組等。

鹽水區公所指出，蔡和泉是日治時期有名氣的漢學老師，1920年代起就發表不少詩詞作品，現在月津港燈節常用來發想的「月津八景」便是蔡和泉先生所創作，能夠將其故居修復完成、成為月之美術館展館之一，更顯相得益彰。

屋主蔡英敏先生（蔡和泉孫子）表示，雖然成年外出工作後，便搬離故居，但對於從小與阿公在此的生活記憶猶新，一直希望這樣一棟有故事的故居能夠重獲新生，並將過去地方文學發展脈絡於此推廣。

文化局指出，本案獲文化部最高核定補助411萬4703元、台南市增額補助125萬2000元，總計公部門補助536萬6703元的修復經費，申請人需自行負擔223萬6704元，而且還願意提供公部門無償使用5年，相當難能可貴。

文化局表示，「文化部私有老建築保存再生計畫」在「建物整修」、「修復技術、培力及教育推廣」等類別的最高補助上限皆可達總經費50％；為鼓勵有心修復老建築的屋主或使用人，及有心辦理相關推廣活動者，市府特地再加碼補助上限最高20％，補助額度最高可達7成，且有相對更完善的輔導與支持機制。

(中時 )