新北市副市長劉和然今前往土城區三元宮參拜，為媽祖扶轎起駕，為媽祖活動開啟序幕。（蔡雯如攝）

農曆3月瘋媽祖，新北市副市長劉和然今前往土城區三元宮參拜，祈求市運昌隆，並為媽祖扶轎起駕，為媽祖活動開啟序幕。劉表示，三元宮是土城在地重要信仰中心，每年媽祖遶境是地方盛事，感謝廟方長期投入地方公益，也盼媽祖能保佑台灣度過疫情、缺水危機。

劉和然今上午7時許由立委吳琪銘、市議員林金結、黃永昌等人陪同前往土城三元宮參拜，並一同扶轎起駕。劉和然表示，三元宮主祀三官大帝，香火鼎盛，廟方積極推動慈善志業，廟方主委黃永昌也長期深耕地方，對轄內公共建設不遺餘力，這次媽祖遶境雖因疫情縮小規模，但信眾仍不減熱情，盼媽祖、三官大帝能庇佑台灣平安。

黃永昌表示，三元宮興建於清朝咸豐年間，有170多年歷史，這次遶境活動為期1天，將繞遍周邊12里，雖然規模不比以往，但媽祖聖駕仍吸引大批信眾參拜祈福，而廟方沿途也會發放限量平安符，供民眾領取保平安。

民政局長柯慶忠表示，媽祖是台灣民間普遍信仰，每年三元宮媽祖遶境活動總是吸引大批土城居民，為地方上重要的民俗文化，且此時正逢桐花、螢火蟲祭，民眾除了可到土城參拜媽祖外，白天可至桐花公園賞花，夜晚也可迎螢光。

(中時 )