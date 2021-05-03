頭份市公所舉辦4月8宣傳記者會，由興華高中春暉社表演舞蹈。

頭份市長羅雪珠介紹今年頭份4月8活動內容。

頭份市每年最重要的四月八媽祖遶境活動，即將在5月19日舉行，為了吸引更多遊客前來了解頭份四月八，頭份市公所將舉辦「靚燈好客節」歡迎遊客一起來頭份「瘋媽祖」，遊覽頭份美麗景點、嘗美食，市公所還在上公園設置大型斗燈，替所有民眾祈福祛災。

頭份市傳統在農歷4月初8，由永貞宮媽祖遶境撫綏地方不平，遶境活動維期2天，每年路徑雖有差異，但大體上第1天是以頭份市南邊為主，第2天則以北頭份為主，最遠可達永和山水庫旁的濫坑里相思步道，是許多頭份人童時重要記憶。

頭份市公所為今年的四月八，特別舉辦「2021 頭份四月八 靚燈好客節」活動，今年更首創「青年文化爐主」，要讓在地學子在參與的過程中，了解四月八的習俗與意義，透過文創課程及田野調查來討論研究，呈現青年眼中不一樣的家鄉慶典。

因此，3日上午舉行的行前記者會中，市公所特別邀請興華高中同學一起參與，除了春暉社表演熱舞外，更希望將地方盛事傳承給在地學子，象徵四月八節慶文化永續傳承。

頭份市長羅雪珠表示，歡迎所有朋友一起到頭份參加四月八慶典，參加這個庄神遶境，市民同樂的盛大嘉年華。市公所也會從5月10日起，在頭份上公園點亮巨型斗燈裝置，結合客家意象、花燈表現，為全市民眾祈福。

今年頭份四月八重頭戲，5月14日晚間首先在永貞宮登場的庄神弄藝晚會，由知名藝文團隊結合在地團隊，帶來豐富精彩的藝文表演。5月15日晚間登場的庄神搖滾晚會，則以頭份市四大庄五大廟宇的概念呈現，邀請到超人氣嘻哈歌手及搖滾樂團輪番登場，邀民眾一同嗨翻四月八。

為鼓勵民眾騎U-BIKE遊頭份嚐美食，持「美食地圖」到公所合作的美食店家消費集滿三個章，就可在5月15日晚間六點，至永貞宮晚會現場服務台兌換限量四月八紀念悠遊卡，換完為止。

而5月14日晚間可憑3-5月發票兩張，至永貞宮晚會現場服務台兌換限量小花燈，一人限換一盞換完為止。

頭份市公所誠摯邀請民眾19日、20日永貞宮媽祖繞境頭份四大庄，歡迎鄉親一起來「逗熱鬧」，到頭份各處走走，欣賞藝文演出，品嘗巷弄小吃、漫步茶園風景，感受頭份之美。

頭份市公所舉辦靚燈好客節，歡迎全國民眾來頭份瘋媽祖，吃美食、享晚會。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠準備限量悠遊卡供遊客兌換。（謝明俊攝）

頭份市公所希望將頭份四月八精神傳承給年輕學子。（謝明俊攝）

頭份市公所設計美景大富翁桌遊，來介紹頭份各大景點。（謝明俊攝）

(中時 )