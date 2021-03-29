反萊豬等4項公投於8月登場，民進黨也正在籌劃應對方案。前民進黨立委林濁水指出，民進黨內部正在商討是否也要提出公投對案應對，但他發現有些提案的內容、立場很奇怪，而林濁水也給出結論，若要提出對案反制，除非提出「請支持三接」，否則就會變成逃避對決，模糊焦點，雖然動作很大，但氣勢很弱。

林濁水今(29日)在臉書上發文表示，針對公投綁大選、重啟核四、反萊豬和珍愛藻礁4項公投案，現在民進黨和蔡政府正爭議要不要提公投對案，若不提對案，焦點反而簡單淸楚，屬直球對決，雖有風險但是容易說明白，至於對案的目的是模糊或轉移焦點嗎？他認為這比較奇怪。

林濁水指出，有時模糊轉移焦點也可能是好策略，但怎樣擬內容卻是很大的挑戰，要提的不妨把對案的內容先給大家看，說不定大家眼睛一亮，爭議就馬上停止了，否則爭了半天，就算爭贏了卻提不出好案，就變成壞事。

林濁水也在另一篇貼文中提到，民進黨內討論如何應對公投案，主張提出對案的一派給出的理由是，提案是正面迎戰，才能清楚論述執政黨的能源主張；認為不需要提案的理由則是，若提案就會和公民團體、年輕人形成對決。

至於什麼是對案？林濁水透露，談到的有「反核VS.擁核」案、「國際市場VS.中國大陸市場」案，但這兩案都避開了具體個案，哪裡是正面迎戰？又怎會和公民團體對決？「雙方立場都很怪，雙方愈放話，民眾愈糊塗，若要提案對決豈不是該提『請支持三接』才對？」

林濁水分析，像人家提案罷免陳柏惟，難道要提對案「食安VS.拚經濟」予以「直球」對決？若要提對案應該是要提反罷免才對，但是這樣提很奇怪。對此，他的結論是，提對案除非提「請支持三接」，否則反而是逃避對決，打模糊焦點戰，動作很大氣但勢頗弱。

(中時新聞網)