民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳遭爆同居疑雲後，他在18日接受電台專訪時提到，在成大讀書時曾與學弟妹分租，有一個學妹還是某中部立委，而不滿被無端捲入的民進黨立委何欣純立即跳出來澄清，並要王定宇別說謊。這件事情經過1周後，王定宇透過民進黨內部群組隊何欣純道歉，何欣純也表示接受，並指接下來就是王定宇要怎麼說明清楚了。

對於被扯出曾經共同分租的往事，何欣純無奈表示，非常意外跟震驚，怎麼會把事情扯到她身上，其實王定宇只要把事情說清楚就好，不必要扯到其他人，說了100個謊還是沒辦法圓那個謊，才是最糟糕的事情。但之後何欣純卻自爆，王定宇私下傳訊息質問何「怎麼下手這麼重」，令她不堪其擾決定不再理會，但王仍不斷傳訊騷擾。

將何欣純捲入同居疑雲一周後，王定宇也終於對何欣純道歉了，《中天新聞》報導，何欣純26日受訪時表示，大概在中午的時候，王定宇委員在黨團群組正式向她道歉，「就很簡單一句話，因為這些事情提到我，造成一些風波，所以向我致歉，我也回收到」。

何欣純指出，她之前就提過，如果王定宇向我道歉，她會接受，因為事情就是要解釋清楚，「我的立場表示得很清楚，事實經過我也說得很清楚，接下來就是王定宇要如何對外說明以及他自己要說清楚的部分了」，她認為涉及到自己的部分，社會大眾能夠了解，清楚她的立場，也知道當時的狀況，她選擇接受的王定宇的道歉。

最後，何欣純也笑著說，「剩下的就是王委員的事情了，祝福他」。

「同居門」扯何欣純 王定宇拖了一週道歉了

(中時新聞網)