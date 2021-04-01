民進黨前桃園市議員王浩宇罷免案今年1月16日通過，其中國民黨文傳會前副主委、安定力量副執行長毛嘉慶盡心盡力推動罷免，堪稱王浩宇宿敵，不過毛嘉慶卻驚傳罹患血癌，讓王浩宇心情相當複雜，甚至崩潰大哭。王浩宇除了祝福毛嘉慶早日康復外，也強調，政治是一時的，做人是永遠的，「罷免後，我選擇原諒每一個曾經傷害我的人」。

毛嘉慶昨（31）日在臉書證實罹患血癌一事，並向每個得罪過的人誠心道歉，「我錯了，對不起」。他表示，自己一定會頑強地活著，目前已接受第一階段化療。

王浩宇則在臉書表示，從毛嘉慶夫人的直播，聽到毛嘉慶從到中壢罷免他時就硬撐著身體，到後來虛弱到確診血癌的過程，「我情緒複雜到崩潰大哭。」

過去與毛嘉慶都是在政論節目遇到，王浩宇說，雖然不同黨派，但遇到都還是會禮貌打招呼、聊天寒暄，從來沒想到有一天兩個人的關係會從點頭之交，到最後如此劍拔弩張。

前民進黨桃園市議員王浩宇。(圖/本報資料照)

王浩宇表示，罷免時，他真的很努力維持服務處正常運作，但是毛嘉慶三不五時到服務處對面廣播、要他出來打球、拿漢堡什麼的，到最後直接衝進辦公室，確實嚴重影響服務處運作，甚至讓他好幾個月不敢進去辦公室辦公，說沒有情緒是騙人的，「但罷免後，我選擇原諒每一個曾經傷害我的人。」包括王浩宇曾推薦過的邱仁德、曾幫助過的唐平榮，王浩宇說，他也早就決定要原諒毛嘉慶，跟每一個站在台上罷免他的議員同事們。

面對曾經在對面咆哮、要他下台的敵人，王浩宇說，想到對方虛弱的躺在病床上，情緒複雜到哭了出來，而自己對他早已沒有恨，只希望他早日康復，可以繼續有力氣跟自己吵架。

毛嘉慶也到王浩宇的臉書留言，「向你道歉，出院後誠心請你喝咖啡」。王浩宇則回說，「哥要趕快好起來」，並將對話截圖PO文，表示「民主的可貴。加油」。

毛嘉慶驚傳罹患血癌，王浩宇祝福他早日康復，兩人放下罷免時的劍拔弩張。（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)