為了響應環保，愈來愈多人會自備水壺，不過你知道嗎？看似乾淨的水壺，其實暗藏很多細菌。有研究就顯示，喝過的飲用水放了5天，裡面的細菌竟然比馬桶還要多。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在「健康多1點 HEALTH PLUS」透露，有民眾會自備水壺，但是瓶子沒有每天洗，來信詢問這樣有沒有關係？對此，他建議「水壺一定要天天清洗」，如果不夠的話，還要再加上烘乾。

醫師表示要天天清洗。（圖／翻攝自健康多1點 HEALTH PLUS YouTube）

陳亮宇指出，口水非常髒，並引述研究報導，「如果我們用嘴巴喝過的飲用水，放在室溫下5天，基本上裡面的細菌會比馬桶還要多」，假如有牙周病、扁桃腺結石、鼻竇炎，會變得更糟糕，若有胃食道逆流的話，「你嘴巴裡面的細菌環境是跟別人不一樣的」。

醫師警告，沒清洗細菌會比馬桶還多。（圖／翻攝自健康多1點 HEALTH PLUS YouTube）

陳亮宇提到，許多人會說口水可以殺菌，但這句話只對了一部份，「其實口水裡面，更多的是你自己本身的細菌」，因此建議使用環保水壺的人，一定要每天都清洗，「如果能夠加上烘乾是最好的」，不僅保護自己也保護別人。

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(中時新聞網)