疑因和前妻發生感情、房產糾紛的罹癌麵包師傅方進祥，7日涉嫌持槍擊斃2名無辜男子，警方昨天上午在大寮逮捕方嫌，方嫌拒絕夜間訊問，員警偵訊後9日上午依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他移送橋頭地檢署偵辦，檢方將進行複訊後，決定是否對他採取羈押。

警方9日上午移送方進祥至橋頭地檢署之前，高雄市仁武警分局長蔡文峰特別關切他的身體，問他吃早餐服藥了嗎？方嫌說吃了早餐，犯案當天就已經沒吃藥了，蔡文峰繼續問他為何出重手槍殺2人，如果為了爭房產，應該透過4名兒女出手協助處理，怎麼搞到如此，還打死2條人命，方嫌一聽突然落淚，悔不當初。

方嫌7日傍晚到高雄市大樹區復興路醮公伯祠前找前妻，涉嫌開槍擊斃勸架的吳姓、劉姓2男後逃逸，警方8日上午在高雄市大寮區台88快速道路高架橋下逮捕到他，並在他的機車置物箱，搜出凶槍。

警方訊問方嫌槍枝來源，方嫌供稱是1名朋友欠債押給他，但警方發現該友人只是虛名，懷疑他未吐實，將持續追查槍枝真正來源。

對於為何槍殺2人，方嫌供稱找前妻談判時，因為吳姓友人出面勸阻扭打他，造成他右眼受傷，另不滿劉男與前妻有曖昧關係，一時憤怒才槍斃2人，行凶後相當後悔。

(中時 )