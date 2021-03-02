推動高能效創新的安森美半導體（ON Semiconductor），發表新的RDM系列矽光電倍增管（SiPM）陣列，將光學雷達（LiDAR）感測器能力擴展到其廣泛的智慧感測方案陣容。ArrayRDM-0112A20-QFN是市場上首款符合車規的SiPM產品，以滿足汽車產業及其他領域LiDAR應用中不斷增長的需求。

ArrayRDM-0112A20-QFN是單片1×12 SiPM像素陣列，基於安森美半導體領先市場的RDM製程，可實現對近紅外（NIR）光的高靈敏度，從而在905奈米處達到領先業界的18.5％的光子偵測效率（PDE）。SiPM的高內部增益使其靈敏度可達到單光子水準，該功能與高PDE結合使用，可以檢測最微弱的返回信號。因此，即使是低反射目標，也能偵測到更遠的距離。

SiPM技術近年來蓬勃發展，由於其獨特的功能組，已成為廣大市場深度感測應用的首選感測器。SiPM能在明亮的陽光條件下進行長距離測距時提供最佳的訊噪比性能。其他優勢包括較低的電源偏置和較低的溫度變化敏感性，使其成為使用傳統雪崩光電二極體（APD）的系統的理想升級產品。SiPM採用大批量CMOS製程生產，可實現最低的偵測器成本，從而實現應用於廣大市場的LiDAR方案。

使用激光測量物體的距離已跨越了汽車、消費和工業應用領域。在汽車領域，LiDAR可用於提升安全性和駕駛輔助系統（ADAS），通過與其他感知模式互補和提供冗餘，輔助如車道保持和交通擁堵輔助等功能。LiDAR正普遍用於全自動駕駛的使用案例，例如機器人運輸，以安全地實時導航環境。受益於ArrayRDM-0112A20-QFN的高PDE，支持這些功能的LiDAR系統已被證明可在300米以上的距離測距。更遠的距離使車輛有更多時間來應對意外障礙。

安森美半導體汽車感測部門資深總監Wade Appelman表示，LiDAR提供的高解析度深度數據可在充滿挑戰的微光條件下即時準確地識別物體。ArrayRDM-0112A20-QFN是首款符合車規的SiPM，將提供遠距離、高性價比的LiDAR方案，以實現下一層次的安全和自主性。我們正不斷加強我們的感測器組合，提供多樣化且互補的感知模式，為實現更高級別的ADAS和自動駕駛鋪路。

Yole技術與市場分析師Pierrick Boulay表示，Yole Developpement將LiDAR視為實現汽車全自主化的一個關鍵組成部分，其功能必須達到2+及以上級別。生產符合車規並具有足夠性能水準的感測器，將成為汽車應用大規模採用LiDAR的關鍵推動力，根據目前的趨勢，預計在2019年至2025年之間的複合年增率為+144％。

(工商 )