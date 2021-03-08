美股的修正相當激烈，主要是Fed主席鮑爾談話未能減緩投資人疑慮，美10年期公債利率衝高至1.56%，引發市場恐慌情緒升溫、美股重挫，現在就看Fed是否採取「扭轉操作」的策略，即「賣短債、買長債」來平抑長債殖利率了。

雖然上周四美股重挫，但上周五台股卻驚奇的開低走高，主要是精神指標台積電(2330)開低後即一路走高，穩住了市場信心，電子龍頭的強勢表態，不僅可安定投資人的恐慌情緒，更可吸引市場中大戶的買盤歸隊，顯見市場大買力開始進駐，則上周五低點15636點有可能是初步落底。

(時報資訊)