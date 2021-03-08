緯創(3231)2月營收494.77億元，年增10.29%；累計前2月營收為1080.47億元，年增2.56%。緯創今年加大轉向以服務為主的多元新事業力道，包括旗下緯謙、緯育、緯創醫學等都是挹注多元新事業營收的新戰艦！

2月因年假工作天數減少，筆電出貨減到150萬台，低於上個月的170萬台，伺服器出貨20萬台，桌機出貨50萬台，顯示器出貨90萬台。

緯創今年加大轉向以服務為主的多元新事業力道，不僅是5G、IoT，還有雲端、AI等更多新科技應用技術，及更多不同產業的專業知識，持續累積未來能10倍、20倍成長的雲端服務能量，最快希望能在2022、2023年進入高速成長的轉捩點。

緯創集團旗下緯育月初宣佈與英語教學機構LiveABC合作，提供企業員工多益（TOEIC）跟商業會議英文訓練，緯創表示，台商多角化佈局東南亞市場，衍生人力升級、數位轉型需求，將與中華電信攜手提供5G＋AIoT價值服務，2022～2023年可看見具體成果。

此外，緯謙在中華電參股後，今年營收可望上看10億元，緯創醫學也在相關外骨骼機器人等逐步落地下，今年營收恢復至6-7億元，緯育則在擴大會員人數下，盼營收成長至4億元，另外，旗下新創整合中心(IIC)日前也推出智慧咖啡機，今年下半年也有機會打入日本、中國連鎖咖啡品牌。

(時報資訊)