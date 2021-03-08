證券分析師吳磊光表示，台股8日並未成功逃離美債利率影響的陰霾，開盤後雖一度拉高至16,074點，但隨後一路走低，終場僅收在15,820點，下跌35點。

美股上周受公債殖利率調升拖累，道瓊指數、那斯達克指數及費半指數等各項重要指標紛紛走跌，儘管5日美股四大指數齊步反彈，但投資人應確認該日收紅是否為明確的止跌或止穩訊號，且需衡量美股和台股相對位置是否契合。

以目前盤勢角度，台股從2月17日開紅盤以來持續拉回修正，個股間輪動速度加速，投資人在行情中要謹慎進場，並且抓準點位設置停利停損，萬六並非魔咒，產業仍以半導體、車用電子為指標，但在瞬息萬變的市場當中，要變的是投資人的投資策略及操作方式，唯有順應市場，才會是股市裡的真正贏家。

個股方面，本周納入投資組合的愛普，內部整合利多消息頻傳，目前有可觀獲利空間，後續將有望突破前高。

(工商 )