日盛投顧15日表示，2021年開局台股市場普遍表現亮眼，電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸／原物料、內需、高殖利率等產業題材都值得關注，投資人也應當追蹤這些熱門題材的1、2月及後續營收表現。

多頭時代，日盛投顧鍾國忠總經理建議投資人善用投資理財工具或服務為投資加分，但他提醒，市面上大數據理財工具與投資方案盛行，在選擇上建議參考合法經營的證券投資顧問公司的商品及服務，才能保障自身權益。為滿足投資大眾個人化的投資理財服務需求，日盛投顧採用AI大數據統計模型，推出「魔球一號」個股推薦付費方案，為您的資金投資把關。

鍾國忠說明指出，這個商品是綜觀基本面、籌碼面、技術面三大面向，並結合EPS、每股營收、ROE、殖利率、營益率、成長率六大指標，且排除體質差且成交量少的標的，幫投資人篩選出表現較強勢的個股。

除了「魔球一號」，日盛投顧也推出價格合理優惠、尊榮等級的金賺、銀賺會員投資管家服務，讓投資人享有專業法人投資機構同等級的顧問和資訊，建議進階的投資人若有需求也可與日盛投顧洽詢了解，讓投資更加安心。

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