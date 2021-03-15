美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困法案，OECD上調今年美國經濟成長率預估至6.5％，及歐洲央行將加速購債以壓抑殖利率彈升，激勵全球股市反彈，道瓊及史坦普500指數再創新高，近一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF淨流入達416億美元，創八周以來最大。

統計資金主要流入美國及全球股票型ETF，近一周分別淨流入243億及78.1億美元，新興市場、大陸、亞太及歐洲分別淨流入27.9億、26億、9.3億及7.1億美元，東歐也小幅淨流入0.2億美元。但日本及拉美股票型ETF遭淨流出1.6億及0.02億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國正式通過1.9兆美元紓困法案，其中1,400美元支票已開始寄發，參考前兩次紓困計畫實施經驗，除了消費之外，許多民眾選擇將紓困金投入股市，可留意本次潛在資金買盤是否能發揮撐盤效果。短線關注16、17日聯準會（Fed）利率會議後利率點陣圖，及主席鮑爾談話，能否緩解債市緊繃情緒，若美債殖利率持續彈升，仍將造成評價面較昂貴的股票修正壓力，價值循環類股將延續強勢。反之若美債殖利率能在1.5～1.6％回穩，預期盤面將以類股輪動格局取代進一步修正。

富蘭克林證券投顧預期，第二季全球景氣回升將抵銷通膨及利率走揚的擔憂，有利股市震盪走堅，然迎向經濟重啟、通膨及利率走升環境，資金將在不同產業與區域間輪動，為避免陷入抓龜走鱉、追高殺低的遺憾，建議透過廣納不同風格與區域的美國與新興市場資產，網羅後疫情時代下的多元機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，疫苗施打並不意謂生技醫療產業的投資行情將隨著疫情緩解而結束，疫情讓各國體認到生技醫療產業的重要性，唯有透過公私部門合作並持續重視生技醫療產業研發創新方能應對下一次潛在危機。根據統計，美國食品藥物管理局（FDA）2020年核准上市的藥物達53種，僅次於2018年創紀錄的59種，顯示即使面臨疫情衝擊，新藥研發利多依舊充沛。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，看好新興市場科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較好的獲利成長動能，著眼整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價水準，有望吸引中長線資金回流。

(工商 )