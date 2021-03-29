IKKA（第一化成-KY）（2250）已於日前經台灣證交所董事會通過上市，為來台上市第一家日本企業，刻正準備掛牌前相關程序。

第一化成-KY去年合併營收為36億元，但受惠於電子手煞車（EPB）產品持續放量，毛利率由16％提升至18％，稅前淨利為1.69億元，稅前EPS為8.2元；IKKA為日本汽車產業Tier2供應商，主要供應電裝部品、傳動及煞車系統等零組件給日本三大車廠，有別於台灣汽車產業專攻售後服務或歐美車廠，IKKA 以原廠零件（OE）及日本車廠為主力，因此獲利相當穩定。

應華表示，IKKA在營運上將會是穩定中持續成長，且隨著日系車廠電動車之陸續發表，各項目前搭配車廠開發之電動車零件也將隨著量產。展望今年，應華精密隨著IKKA在台上市後，將持續整理各事業體，規劃更多優質子公司朝向上市櫃之路邁進；也同時透過日本IKKA，能夠投資及結合更多優質日本企業來台上市。

(工商 )