桃園市中壢警分局陳姓偵查佐，前年參與偵辦詐騙案，他經手詐騙贓款繳到桃園地檢署贓物庫，卻2度將搜索扣押贓款扣下私吞35萬，刑事部分他獲判緩刑4年確定，但行政究責部分，懲戒法院認定陳男有辱官箴，損及政府與公務人員形象，判決撤職並停止任用1年。

判決指出，陳男在中壢分局偵查隊服務期間，分別在2019年9月19日偵辦李姓嫌犯的詐欺案，他擅自挪用贓款15萬元，同年12月6日他偵辦徐姓少年涉嫌詐欺案，又擅自挪用贓款20萬元。

中壢分局偵查隊隊長實施內部稽核，清查比對該隊扣押物品清冊，發現陳男私吞贓款，函送檢察官偵辦後，去年陳男遭起訴，桃園地方法院將他依侵占職務上持有非公用私有財物罪，判刑2年，褫奪公權2年。緩刑4年，因未上訴已確定。

桃園市政府移送法院懲戒，懲戒法院認定，陳男為查緝犯罪之公務員，於執行公務時本應遵守法令規定，竟將保管非公用私有財物侵占入己，有辱官箴，損及政府與公務人員形象，判決撤職並停止任用1年。可上訴。

(中時 )