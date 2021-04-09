太魯閣事故／頭七剛過綠委提蓋紀念碑 鄭麗文砲轟：做政治到泯滅人性的地步！

台鐵太魯閣號意外釀50人枉死慘劇，各界都非常關心該如何避免意外再發生。不過民進黨立委陳歐珀卻在立院提案，可在事發地點興建紀念碑，國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪問怒轟：「頭七才剛過民進黨就在想錢要怎麼花，急著大內宣，真的是泯滅人性毫無同理心！」

民進黨立委陳歐珀、陳明文等人提案，希望交通部在事故現場設紀念碑，或建類似安全教育館設置，讓後世警惕在心、避免悲劇重演。消息傳出罵上引發抨擊，遭網友狂酸「太好了又能發包工程」、「這麼有意義的紀念碑，至少花兩億才能彰顯生命教育重要」，一位普悠瑪事件的罹難者家屬曾說，「拜託把蓋紀念碑的錢拿去加強設備跟內部系統溝通，做出從上到下的檢討」，鄭麗文也狠批民進黨做政治已經到泯滅人性的地步，她提及，當年高雄發生氣爆枉死許多高雄人，市政府卻拿這些錢去做一些毫無相干的大內宣。

鄭也指出，還不到台鐵意外的頭七，衛福部就急忙要成立捐款帳戶，而且陳時中還出來開記者會。她質疑，疫苗出了這麼多的問題，為何部長不趕緊解決，況且法律規定政府部門不可以主動成立專戶募款，除非是天災或國際重大災難，而太魯閣事故明顯是人禍，政府是要賠的，根本毫無立場要求民眾捐錢，甚至現在已經湧進四億募款金卻遲未公布會如何使用。鄭麗文認為，設捐款專戶就是典型的轉移焦點，希望藉此消除人民的怒火。

蔡英文重申勿懷疑改革決心 鄭麗文怒:要死多少台灣人才能?

總統蔡英文7日在民進黨中常會前針對台鐵改革提出三大方向，並強調不必懷疑政府改革的決心，不過宣示內容卻與2018年普悠瑪事故後說的宣言極為相似。鄭麗文無奈回應：「請問蔡總統，要死多少台灣人，我們才可以懷疑你改革的決心？」，她表示，曾經人民也相信這18條人命會讓政府學到教訓，但過了兩年多又死了50人，顯現出政府根本就沒有任何改革，也絲毫不重視人民的生命安全。最後鄭麗文還呼籲大家，身為國家的主人，一定要讓政治人物學會教訓，否則政客還是會故態復萌，糟蹋我們的國家。

(攝影/邱子軒、剪輯/邱子軒、李宗澤)

(中時新聞網)