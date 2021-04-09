杏一（4175）去年合併營收以59.27億元，創下歷史新高，EPS3.5元也有亮麗表現。總經理蔡德忠9日在法說會中表示，將積極擴展社區型門市，做為第二成長曲線，今年也啟動連鎖藥局的類加盟策略，創造雙贏的契機，對今年營運看法樂觀。

營運表現亮眼的杏一，2020年合併營收59.27億元，年成長11.7%，稅後淨利為1.04億元，每股稅後純益3.5元。董事會已決議發放2.85元股利，發放率81%。

該公司3月營收5.26億元，年成長5.92%；累計1~3月營收達14.94億元，較去年同期成長4.06%。 杏一表示，3月門市受惠於院內來客數回穩以及新展門市表現亮眼；電商部分，因婦幼照護商品銷量增加，營收年成長51.94%。

蔡德忠指出，今年營運策略將以啟動「深耕社區」、「拓展商場」、「智慧物流」三大方創造第二條成長曲線，成就大健康平台願景。初步規劃2021年年底時門市將達300家，而在商場方面，中山醫學大學商場、國立台北護理健康大學商場、台中榮民總醫院生活廣場標案，都將在2021年陸續開幕。該公司截至目前，兩岸共計291間門市及23座商場，今年1~4月共新增10家門市。

蔡德忠強調，杏一這幾年對於社區門市的經營越來越有信心，已找到第二條成長曲線，現在新展社區型門市約8~10個月即可達損益兩平。

副總經理魏子文表示，在研究全球連鎖藥局市場後，杏一看到台灣連鎖藥局的機會，並於今年啟動類加盟策略，擬定5年100億，10年1000家的發展目標。

魏子文表示，所謂類加盟指的是在不影響原藥局經營前提下，由杏一提供完善的輔導與輔助資源，創造彼此雙贏的結果。

(工商 )