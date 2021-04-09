專業沙龍品牌KMS，40多年來總是充滿源源不絕的創作靈感，並熱愛嘗試各種新變化，今年三月隆重推出專業洗髮皂，高濃縮、採用天然成分製成，延續三大經典系列：活水、豐盈及保健調理系列，提供與KMS液態洗髮精相同的專業水準和卓越性能。

環保不是隨口說說，KMS洗髮皂含水量比經典洗髮精低了7倍，在產品製造過程中用水量減少，節省能源消耗，外包裝以FSC紙盒製成，小小的皂體最多能減少兩個塑膠包裝瓶，洗髮皂體積小重量輕，降低運輸過程中的二氧化碳排放量。1970年代，KMS已推出第一款頭髮及身體兩用皂，今年全新推出的三款洗髮皂，不僅復刻了KMS歷史，更致力於對我們生活的環境產生正面影響。

KMS洗髮皂外包裝以FSC紙盒製成。（圖／品牌提供）

KMS秉持純素保養精神，洗髮皂全系列不含動物性來源成分，其中更含有高達78%的天然成分萃取，且不含硫酸鹽、矽靈、酒精和合成著色劑。KMS將洗髮精瓶中的相同配方灌注在專業洗髮皂中，超濃縮配方效果卓越不打折，使用時間加長。更擁有KMS AHA結構複合物，可改善秀髮的內、外部結構，使秀髮健康度提升。該系列採用KMS的TRIfinity無限魔塑科技，確保每款洗髮皂皆可與KMS的經典3步驟產品高度相容。

KMS洗髮皂含有高達78%的天然成分萃取。（圖／品牌提供）

全新登場的KMS洗髮皂，同場更加映可重複利用的洗髮皂盒，保護洗髮皂免於沐浴時的水氣浸潤，更可保持洗髮皂乾燥保存方便並輕鬆攜帶。「活水洗髮皂」拯救乾枯缺水髮絲，「豐盈洗髮皂」專為細軟、扁塌髮設計，「保健調理柔敏洗髮皂」沐浴洗髮一皂到底超方便，敏感肌膚也可以使用。三款洗髮皂與經典洗髮精相比，重量僅洗髮精的1/4，出遊、戶外運動好方便，除了少了塑膠瓶外包裝，產品成分單純，照護髮絲的同時減少環境負擔，寵愛自己與友善環境不再衝突。

本次推出活水洗髮皂、豐盈洗髮皂、保健調理柔敏洗髮皂，三款滿足不同清潔需求。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/4/22

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(中時新聞網)