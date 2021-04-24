台股昨（23日）在電子權值股帶動下，上漲逾200點，資金自傳產股回流電子類股，聯電股價大漲4%，而台積電股價強彈站上600元；但法人指出，鑒於台積電受第二季毛利率恐下滑的風險，因此聯電相較台積電，第二季將有較可觀的後市，隨著聯電的報價調漲，若實現其EPS 4元的獲利預估，即有望突破每股59.4元的高點。

萬寶投顧總監蔡明彰認為，台積電雖然重回600元大關，但仍未站上季線，此外本周大盤周線連5紅，但最大權值股台積電周線連3黑，因此台積電相對台股較弱，可能是受到其第二季毛利率恐跌破50%所拖累；但同為晶圓雙雄的聯電昨日大漲4%，並且站穩季線，他認為聯電第一季財報在毛利率方面應該會比台積電更好。

全球晶圓代工產能嚴重不足，聯電訂單排到年底。據IC設計業者消息指出，聯電今年產能滿載，也將在7月調漲晶圓代工價格10至20%；另一方面，台積電今年並沒有因為晶圓產能吃緊而調漲價格，但是隨著資金支出上升，台積電也停止明年價格折讓。

法人指出，台積電可能會從第三季開始上漲，因為第二季毛利率恐再度下探，相較之下，聯電多次調漲價格，漲價的均是毛利率的獲利，聯電在第二季會有比較亮眼的成績；此外，隨著許多投行預估聯電EPS獲利自2.4元持續上修至4元，若實現4元的EPS獲利，聯電股價有望突破59.4元的高點。

值得一提的是，隨著台股23日資金回流電子股，美銀證券喊出聯電70元的目標價，並給予「買進」的目標價；美銀認為，由於全球晶片產能嚴重短缺，聯電擁有其強大訂價能力，隨著產品單價的上升，使聯電擁有較正面的投資題材。

聯電昨日上漲2.20點，漲幅達4.01%，最終收在57元；此外，聯電遭外資拋售6481張，但本土法人投信買超4880張、自營商買超12282張，累計買超10681張。

(中時新聞網)