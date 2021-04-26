材料-KY（4763）受惠絲束需求維持強勁及醋片新產挹注，營運持穩攀高；尤其，反映原料醋酐上漲，下半年將啟動另一波的調漲動作，平均漲幅約5％，營運蓄勢更上層樓。

此外，八貫（1342）在戶外運動品牌訂單動能明顯升溫，加上新廠產線3月底已通過美國醫療用品大廠Hillrom認證，4月起新產線開始出貨；除4月營收受到清明節長假影響，工作天數較少，營收估較前月降溫，5、6月營收有望回升、續創新高。

八貫認為，依手上訂單，6月底前全產線均能保持滿載。新產線滿載時，成品產能可提升三成，加上目前訂單需求遠大於產能，因此只要新產能在人手招募及訓練順利下，產能陸續開出，挹注營運升溫。

材料-KY絲束廠新增產線已提前量產，年設計總產能達1.6萬噸；年底前新增5,000噸醋片，總產能將達3萬噸。搭配上游原料6萬噸醋酐新廠預計今年中完工，下半年量產，透過自製上游原料以控制原料成本，並有機會少量外賣，有助營運價量動能持穩推升。

此外，歐盟要求在2025年前，所有在境內銷售的香菸濾嘴，需在使用後45天內完全分解，而中國今年已逾30多個省市響應禁塑令，禁止使用一次性不可分解塑膠袋、塑膠餐具、塑膠吸管等，材料-KY開發可降解的香菸濾嘴絲束產品，平均售價高出傳統產品5-10％。

(工商 )