IC設計廠瑞昱（2379）26日公告第一季財報，歸屬母公司淨利達30.55億元，改寫單季新高水準，相較2020年同期大幅增加87.3％，每股淨利5.98元。法人指出，瑞昱接單動能目前依舊維持在滿載水準，加上轉嫁半導體製造增加成本，後續營運可望逐季攀升。

瑞昱第一季財報出爐，單季合併營收為233.41億元、季增5.7％、年成長46.5％，歸屬母公司淨利為30.55億元、年成長87.3％，每股淨利為5.98元，其中合併營收及歸屬母公司淨利同創歷史新高水準。

回顧第一季營運概況，法人分析，由於新冠肺炎疫情效應，使筆電、網通等客戶拉貨動能強勁，推動瑞昱WiFi、交換器（Switch）及音訊晶片等產品線出貨表現亮眼。且展望第二季，隨著新冠肺炎疫情仍持續壟罩全球，在遠端辦公／教育需求持續暢旺帶動下，瑞昱業績將可望持續改寫新高表現。

(工商 )