晟德(4123)集團轉投資加科思藥業（1167.HK）力拚創新藥「出海」，前進國際打世界盃！旗下 KRAS G12C抑制劑JAB-21822在美國的臨床試驗申請（IND）已獲得FDA批准，後續將展開針對非小細胞肺癌和結直腸癌的腫瘤患者的臨床試驗，預計2021年下半年啟動中美兩國的臨床病患收案。

據諮詢機構China Bio統計，2020年中國藥企和海外藥企的跨境交易達到271起，相較2015年成長了300％。越來越多的中國創新藥以對外授權（license out）的形式爭取海外市場份額，而加科思藥業（1167.HK）在新藥授權下，已成為創新藥出海趨勢浪潮前端的先例。

晟德表示，JAB-21822是加科思自主研發的小分子抗腫瘤藥，將用於治療KRAS G12C突變的晚期實體瘤患者。迄今為止，全球尚無獲批或已上市的KRAS G12C抑制劑。

加科思藥業董事長兼首席執行官王印祥指出，該公司致力於攻克難成藥靶點，KRAS G12C是加科思圍繞RAS腫瘤信號通路的布局之一，基於對KRAS G12C的深入理解，將進一步開發KRAS G12D和KRAS G12V兩個全球尚無任何IND申請的靶點。

根據Cortellis數據庫之統計，自2019年起，美國FDA批准上市的新藥中，超過60%是經過授權合作的交易（licensing deal）。生物科技公司具有敏捷、快速決策的優勢，而大型藥企擁有全球化運營經驗，雙方藉由優勢互補，可大幅提高新藥研發的成功率。

加科思透過授權和海外臨床模式「出海」，實現其全球化目標。JAB-3068和JAB-3312是該公司自主研發的SHP2抑制劑，也是全球第二個進入臨床試驗的同類項目。去年SHP2抑制劑授權取得4,500萬美元的簽約金，加科思2020年已率先認列4.86億元的收入，預計最多可收到8.1億美元的里程碑金，產品上市後，也可享有低至中雙位數百分比（10％-16％）的銷售分潤。

根據高盛的研究報告中預測稱，2030年，SHP2抑制劑會為加科思帶來55億元人民幣的銷售收入。

晟德表示，從在研項目來看，加科思圍繞RAS、MYC、RB、I/O等腫瘤信號通路布局，並擁有開發蛋白磷酸酶、KRAS和其他轉錄因子的變構抑制劑技術。臨床階段的項目包括SHP2抑制劑、KRAS G12C抑制劑及BET抑制劑，另有五個處於臨床試驗待啟動（IND-Enabling）階段的在研項目，以及五個臨床前階段的項目。

(工商 )