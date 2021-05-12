新冠肺炎本土疫情擴大，衛生福利部繼去年停辦醫院評鑑後，今天也宣布今年與明年醫院評鑑也停辦，讓各醫院專注防疫，避免增加醫院及醫事人員負擔。

衛福部次長石崇良接受訪問表示，全國500多家醫院，以4年為1輪分批接受評鑑，最近1輪為108年至111年。

去年2月初，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情開始升溫，當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中便宣布，該年度醫院評鑑暫停，評鑑效期延長1年，讓醫療機構全力投入防疫。

石崇良表示，去年因疫情停辦，今年再遇上本土疫情擴大，為讓醫院不須時時掛心準備評鑑事宜，故拍板110年與111年皆停辦，評鑑合格效期也配合展延，讓醫院專心防疫。

石崇良也提到，未來將發布新的醫院評鑑基準，自112年開始新的1輪醫院評鑑將強調醫院防疫應變措施，例如院內分艙分流、外包人員管理，一旦有院內感染，該如何讓服務量能降載甚至清零計畫等，盼讓防疫措施常態化。

(中央社)