美國釋出將重啟交涉美中貿易協議事宜的訊息之際，外媒報導稱，中國正考慮由國務院副總理胡春華接替另一位副總理劉鶴，出任中方首席談判代表。這個決定表明中國對經濟合作有高度興趣。

針對外媒指中方可能陣前換將，中國商務部新聞發言人高峰下午在例行記者會表示，相關報導「不屬實」。

美國貿易代表戴琪日前表示，預期「近期內」就會與中國高階貿易官員交涉貿易協議事宜，以評估中國履行「第一階段」美中貿易協議的表現。

劉鶴是中美全面經濟對話牽頭人，也是中美2020年1月簽署第一階段貿易協議的中方首席代表。

據華爾街日報報導，在這個敏感的時刻，中方有意由另一位副總理胡春華接替劉鶴的工作，出任首席談判代表。

報導引述美國拜登政府的官員說，中方的這項決定，表達中國對經濟合作有濃厚的興趣。

知情的中方官員在報導中提到，胡春華比劉鶴年輕，過去在管理西藏和仰賴貿易的廣東時，留下了不錯的成績。在中國調整對美政策的情形下，這將是廣泛人事調整的一部分。

這些官員也提到，胡春華在中美關係的領域沒有太豐富的經驗，而這個人事案尚未拍板，「劉鶴仍有留在這個位置的理由」。

報導並提到，即使劉鶴被撤換，他仍將肩負重任，包括監管「債務增加」和「違約風險增加」的中國金融業。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1100513

(中央社)